Incendies : quels sont les impacts sur l’environnement ?

En 2022, plus d’un million de tonnes de CO2 ont été relâchées en France, en raison des incendies qui ont déjà ravagé plus de 60 000 hectares de végétation depuis le début de l’année. "Il faut s’inquiéter de ces incendies (...) qui sont liés de façon très claire à ces périodes très chaudes et à ces vagues de sécheresse", affirme Jean Jouzel, climatologue et ancien vice-président du Giec (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat), vendredi 12 août, dans le 23h de franceinfo.

"C'est maintenant qu'il faut agir"

"Ces extrêmes climatiques qui se répètent de façon plus intense et plus fréquente sont dus à nos activités", poursuit-il. "Il faut s’adapter au réchauffement climatique, qui va se poursuivre. Si on veut préserver, pour les jeunes d’aujourd’hui, des conditions auxquelles ils puissent s’adapter dans la deuxième partie de ce siècle, c’est maintenant qu’il faut agir", estime Jean Jouzel.