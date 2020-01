Incendies en Australie : des Français se mobilisent pour sauver les bébés kangourous

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

En Australie, les incendies continuent toujours de faire rage malgré la pluie. À ce jour, plus d'un milliard d'animaux pourraient avoir péri dans les flammes. Depuis, la solidarité s'organise jusqu'en France où on n’hésite pas à se mobiliser et à créer le plus de poches possible pour les bébés kangourous notamment devenus orphelins.

À Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), dans un centre social où s'est rendue France 3, des bénévoles s'activent pour coudre des poches en tissu qui permettront aux petits marsupiaux orphelins ou blessés de finir leur croissance. À 86 ans, Thérèse Pelleraux, ancienne couturière, n'a rien perdu de ses talents. Elle a tenu à répondre à l'appel de solidarité international. Toutes ses productions seront ensuite envoyées à Carole Masson, directrice du Parc australien, qui centralise l'opération en France. Toutes les contributions doivent être envoyées avant début février. Carole Masson cherche désormais des entreprises pour prendre en charge le transport vers l'Australie.

