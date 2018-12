Plus de 200 000 visiteurs accueillis pour le premier festival des lumières au Jardin des Plantes à Paris

Le premier festival des lumières au Jardin des Plantes, à Paris, rencontre un franc succès. La balade nocturne, "Espèce en voie d'illumination", a accueilli 200 000 visiteurs depuis la mi-novembre.

Imaginez-vous plonger dans la gueule d'un requin blanc de 10 mètres de haut, tout en toile tendue, illuminé par 1 000 ampoules. Voilà la porte d'entrée de l'exposition "Espèces en voie d'illumination", au Jardin des Plantes, dans le Ve arrondissement de Paris. L'exposition a accueilli 200 000 visiteurs depuis la mi-novembre.

Menacés de disparition

"J'ai vu des dinosaures là-bas. Et un dodo. C'est un oiseau, il ressemble un peu à un perroquet. Il est trop beau !", commente Betty, huit ans. Malheureusement le dodo, aussi appelé dronte, espèce endémique de l'Île Maurice, n'existe plus. L'exposition veut justement sensibiliser à la cause des animaux menacés de disparition. Comme le panda roux, lui aussi représenté tout près de l'enclos du vrai animal.

Un peu d'Histoire

L'exposition permet également de faire le lien entre les animaux exotiques et la ville de Paris. "Devant vous, vous voyez des hippopotames. On raconte l'histoire de Kako le Terrible, qui a tué deux soigneurs. À l'époque, en 1903, les gens venaient assister à l'entrée des hippopotames dans l'espoir d'assister à un nouvel accident", raconte Michel Saint-Jalme, directeur de la ménagerie du Jardin des Plantes.

Le responsable ne s'attendait pas à un tel succès pour ce festival des lumières. "Les files d'attentes sont un peu longues. Il faut compter une heure quand on a déjà acheté son billet, 1 heures 30 quand on ne l'a pas." L'exposition se poursuit jusqu'au 15 janvier 2019. Un billet plein tarif coûte 15 euros.

Franc succès pour l'exposition "Espèces en voie d'illumination" au Jardin des Plantes, à Paris (SARAH NEDJAR / FRANCE-INFO)

