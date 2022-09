Île de la Réunion : un plongeur a sauvé un baleineau

Sur l'île de la Réunion, les baleines sont très présentes cette année. La réglementation est pourtant stricte, mais certaines observations ne se déroulent pas toujours comme prévu. En effet, à Cap La Houssaye (Île de la Réunion), des plongeurs ont observé un baleineau et sa mère d’un peu trop près. "On est tombé sur une mère et un baleineau qui étaient extrêmement curieux et qui étaient, en fait, en mouvement autour d’un bateau", raconte Xavier Malagié, moniteur d’un club de plongée.

Le baleineau était emmêlé dans la corde

Hélas, le baleineau s’est pris le rostre, c’est-à-dire la partie avant de la tête, dans le millage. L’animal, emmêlé dans la corde, a paniqué et s’est éloigné, tractant le bateau sur plusieurs mètres. Un plongeur a réussi alors à rejoindre la mère et son petit pour les aider. Il a pu dégager le baleineau de la corde. Tout s’est bien terminé cette fois-ci. L’incident pose tout de même question sur le contact des plongeurs avec les baleines.