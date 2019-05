Hérault : l'étang de Thau, le royaume des hippocampes

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

L'hippocampe moucheté est un trésor bien caché, quelque part dans les tréfonds de l'étang de Thau (Hérault). Pour le trouver, il faut bien chercher, et la partie de cache-cache n'est jamais aisée car l'hippocampe ne se laisse pas approcher facilement. "Quand on le voit dans l'eau, en fait, on ne le voit pas parce qu'il tourne le dos, il est vautré au fond, il est très très difficile à distinguer", explique Patrick Louisy, plongeur et directeur scientifique du projet Hippo-Thau.

Une espèce introuvable ailleurs

L'hippocampe moucheté ne ressemble à aucun autre, mi-cheval, mi-dragon. Chaque face à face est alors particulier. "C'est vraiment un poisson assez extraordinaire, et en même temps ça a tout d'un poisson, on le voit respirer comme un poisson, on le voit nager comme un poisson", ajoute Patrick Louisy. L'hippocampe moucheté de Thau est ainsi devenu l'emblème du bassin, une espèce unique, qu'on ne rencontre nulle part ailleurs.

