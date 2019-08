Hautes-Pyrénées : deux randonneurs affirment avoir rencontré un ours dans la vallée du Louron

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

La vallée du Louron, dans les Hautes-Pyrénées est connue pour son calme, pourtant, deux randonneurs y ont eu la peur de leur vie. Dimanche 4 août, alors qu'ils sont installés dans leur bivouac, ils entendent un bruit. "Tout d'un coup [on a entendu] un grognement terrible, effroyable. Ça nous a un peu glacé le sang, et puis on se pose la question de ce que c'est vraiment, si on n'a pas rêvé", explique Laurent Duchamp, l'un des deux randonneurs. Un deuxième grognement suit.

Une cavale de 1h30 jusqu'au village de Germ

Laurent et Frédéric pensent avoir affaire à un ours. Sa présence régulière dans les Hautes-Pyrénées est connue des autorités. Les deux randonneurs laissent tout en plan, tentes et duvets, et descendent dans la vallée avec leurs lampes frontales. Il leur faut 1h30 de cavale pour rejoindre le village de Germ et sa chapelle, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, où ils se réfugient. Les randonneurs sont formels : ils ont rencontré un ours, mais le doute demeure. L'animal ne serait pas connu pour vocaliser fortement. Certains spécialistes pensent plus à un grand cervidé.

