Gastronomie : à la découverte du loup, un poisson emblématique pêché en méditerranée

Le loup est l'un des plus beaux poissons de méditerranée pêché à la ligne à Lecate en Occitanie. Chaque matin, Luc Payré part relever ses lignes dans l'étang de Lecate. En ce moment, les loups viennent y grossir avant de repartir en mer. Pour les attraper, le pêcheur accroche à l'hameçon un bout d'anguille en guise d'appât. Très vite, un loup aux écailles brillantes est pêché.

Luc et Clément partagent la même passion

Ensuite, Luc rentre au port où Clément Pujol, le restaurateur, attend avec impatience la pêche du jour. Il est exigeant et ne sert que du poisson frais dans son restaurant. Ce matin-là, il a le choix entre des daurades et des loups de toutes les tailles. Luc et Clément partagent la même passion : leur terroir et ses beaux produits. Dans le restaurant de Clément, les poissons sont servis à la carte. Il faut vider et nettoyer le poisson avec le chef cuisinier. Ici, le poisson se cuit à la braise et au feu de bois.