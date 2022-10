Forêts : le projet de replanter un milliard d'arbres en dix ans est-il réaliste ?

Comment redonner vie aux forêts, dévastées par les incendies ? Le gouvernement propose de replanter en masse, à hauteur d'un milliard d'arbres en dix ans. Pour y arriver, il faudrait planter 275 000 arbres par jour. La cadence est plus élevée que le rythme actuel, de 205 000 arbres par jour. La ville d'Anglet, dans les Pyrénées-Atlantiques, s'apprête à débuter son reboisement. Les flammes y ont dévoré 165 hectares du paysage il y a deux ans.

Les réserves des associations

La mairie va replanter des chênes-lièges et des pins. "Nous allons replanter 60 000 arbres pour cet automne et cet hiver", assure Damien Duhamel, directeur général des services de la ville d'Anglet. En un siècle, dans de nombreux départements, la superficie des forêts s'est nettement développée. Elles occupent aujourd'hui plus d'un tiers du territoire métropolitain. Si pour certaines municipalités le reboisement est une solution, des associations émettent quelques réserves. Les arbres jeunes seraient notamment plus sensibles à la sécheresse, aux maladies ou aux tempêtes et incendies.