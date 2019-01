Feuilleton : 2019, destination paradis (4/4)

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Les Vietnamiens l'appellent l'île aux cocotiers. Phú Quốc possède 50 kilomètres de sable blanc léché par des eaux turquoise. Elle est réputée pour être l'une des plus belles îles d'Asie. Dans ce décor idyllique, un pêcheur de calamars depuis vingt-cinq ans admire tous les jours l'île depuis sa petite embarcation. Le paradis tropical recèle de nombreux trésors. Son joyau le plus précieux n'est accessible qu'en bateau. Phú Quốc compte en effet trois fermes perlières gigantesques. Les perles de l'île sont réputées grosses, brillantes et rondes. Trois caractéristiques qui en font des perles prisées.

70% des huîtres produisent une perle

Un an après avoir été mises à l'eau, les huîtres doivent être nettoyées. Une étape indispensable pour enlever les impuretés et qu'elles deviennent plus fortes. Elles sont récoltées au bout de trois ans. Seules 70% d'entre elles donneront des perles. Les perles blanches sont vendues 30 euros et les jaunes, plus rares, 80 euros. Pour les fabriquer, il faut introduire dans l'huître un corps étranger, comme un grain de sable, pour activer chez le mollusque un mécanisme de défense à l'origine de la perle.

Mais aujourd'hui, l'île est aujourd'hui menacée par le tourisme de masse. De gigantesques complexes hôteliers sont en construction sur le littoral.

Le JT

Les autres sujets du JT