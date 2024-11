Et si les algues étaient le plastique de demain ? Temps de lecture : 1min - vidéo : 4min Et si les algues étaient le plastique de demain ? Et si les algues étaient le plastique de demain ? (France 2) Article rédigé par France 2 - A. Forget, M. Boyer, J. Pilorge France Télévisions JT de 20h France 2

Saines, biodégradables et comestibles, les algues conquièrent l'industrie verte, et présentent de nombreux avantages. Reportage en Inde, où des industriels rêvent d'étendre leur utilisation et de les substituer un jour au plastique.

Les algues cultivées dans l'océan Indien constitueraient-elles la matière première de demain ? Déjà utilisées dans l'industrie alimentaire et les produits cosmétiques, ces plantes sous-marines pourraient également bientôt remplacer le plastique. Car la matière visqueuse qu'elles contiennent peut se transformer en film parfaitement biodégradable. Un excellent fertilisant biologique Ces films produits à partir d'algues sont aussi comestibles et se dissolvent dans l'eau en quelques minutes à peine. Un produit révolutionnaire sur lequel travaille un laboratoire indien depuis deux ans. Ces algues, qui poussent dans les eaux tropicales du sud de l'Inde, sont récoltées 45 jours après avoir été plantées. "Nous n'avons qu'à retirer les algues de la structure et à les mettre au soleil, nous n'utilisons aucun engrais", explique une femme, chargée de les ramasser. Une usine lave et broie 25 tonnes d'algues par jour pour les transformer en fertilisant biologique pour l'agriculture. Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.