Espèces menacées : bientôt un monde sans insectes ?

Durant la semaine écoulée, un rapport alarmant de l'ONU indiquait qu'environ un million d'espèces étaient menacées de disparition durant les prochaines décennies. Parmi elles des insectes indispensables à notre écosystème. Des fleurs sans papillons, des ruisseaux sans libellules ou encore des jardins sans coccinelles, la menace est réelle avec 40% des espèces concernées. D'autant que la baisse du nombre d'insectes est déjà notée.

Leur déclin engendre celui d'autres insectes

François Lasserre, entomologiste, constate chaque jour le déclin des insectes dans la vallée de Chevreuse. "Il y en a de moins en moins parce qu'on laisse de moins en moins d'endroits tranquilles comme ceux-là. Avec des fleurs sauvages, on laisse le temps aux plantes de pousser et aux chenilles de devenir des papillons", explique le spécialiste. Et le déclin des insectes engendre également celui d'autres espèces.

