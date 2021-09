Espagne : dans les Asturies, on vit en paix avec les ours

Dans les hauteurs des Asturies, sur le nord de l'Espagne, l'ours y a élu domicile depuis une trentaine d'années. L'un des rares endroits en Europe où l'on peut observer l'animal en liberté. Plus de 130 000 personnes viennent chaque année pour avoir la chance d'y observer des ours. "C'est vraiment émouvant, c'est un animal qui avait presque disparu, voir qu'il y en a tant aujourd'hui c'est un privilège", confesse un enthousiaste de passage.

Cohabitation plus simple en Espagne

Au milieu des années 90, ils n'étaient qu'une cinquantaine dans les Asturies. Ils sont aujourd'hui entre 350 et 400. Comment expliquer cette augmentation spectaculaire, quand on sait qu'en France, sa réimplantation suscite tant de controverses ? Différence de taille : très peu de brebis et de chèvres, mais des vaches, que l'ours n'ose pas attaquer. Mais c'est aussi le résultat de 30 ans de travail pour faire cohabiter l'ours et l'homme. Plus de 1 500 clôtures électriques ont été installées dans la région pour protéger les précieux enclos des apiculteurs. Des fondations œuvres pour éviter les conflits entre l'homme et l'animal, notamment en plantant des arbres pour apporter de la nourriture à l'ours.