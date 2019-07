Environnement : une exploration hors norme sous la mer méditerranée

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Il retrouve l'air libre, après quatre semaines passées dans un caisson de quelques mètres carrés. Laurent Ballesta et ses trois coéquipiers retrouvent leurs familles. "Je suis heureux aujourd'hui. C'est un vieux rêve qui se réalise. On a vu des choses incroyables", explique le biologiste et photographe. Pendant 28 jours, ils ont vécu dans un caisson installé sur une barge tiré par un navire pour explorer les fonds marins de la mer méditerranée, entre Marseille (Bouches-du-Rhône) et Monaco.

Une expérience scientifique hors du commun

En mer méditerranée, tout se passe à 120 mètres de profondeur. C'est la zone la plus extraordinaire, la plus riche en biodiversité. La mission a pu cueillir des échantillons et les envoyer par ballon à la surface. Les scientifiques cherchent à savoir si le réchauffement climatique a des conséquences sur les animaux vivants et sur les fonds marins. Grâce à l'aménagement d'une base de vie de 5 mètres carrés, ils n'ont pas eu besoin des paliers de décompression nécessaire pour rallier les fonds.