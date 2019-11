Environnement : neuf fleuves européens pollués par des microplastiques

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Après six mois d'expédition, le navire scientifique Tara est rentré à Lorient (Morbihan), samedi 23 novembre. Quelque 47 chercheurs se sont succédé à bord depuis le mois de mai pour étudier neuf fleuves européens. Avant leur départ, les scientifiques savaient que 80% des plastiques qui arrivent en mer proviennent de la terre. Tara a donc remonté la pollution à la source.

"100% des fleuves que l'on a regardés étaient pollués"

Des prélèvements ont été effectués en mer, mais aussi en amont et en aval des fleuves : la Seine, la Loire, le Rhin, la Tamise, le Tibre... Et le constat est sans appel : "100% des fleuves que l'on a regardés étaient pollués par ces plastiques. La deuxième mauvaise nouvelle que l'on apporte, c'est que ces plastiques sont sous la forme de microplastiques", résume Jean-François Ghiglione, directeur scientifique. Leur taille, inférieure à celle d'un grain de riz, fait que cette pollution va avoir un impact sur toute la chaîne alimentaire. Stéphane Bruzaud, chimiste, explique que ces particules proviennent d'emballages, mais aussi des secteurs de la pêche et du textile.