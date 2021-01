Environnement : les saumons migrateurs de retour dans les Pyrénées-Atlantiques

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Après deux ans en mer, le saumon atlantique, seigneur du gave d'Ossau, est de retour pour assurer sa reproduction : naître et mourir en Béarn, tel est le destin de ce migrateur. Guillaume Barranco et Estéban Erramuzpe, deux passionnés, sont en charge du suivi des salmonidés. Dimanche 10 janvier au matin, les deux techniciens sont sur les frayères de Buzy (Pyrénées-Atlantiques). Dans une eau courante, bien oxygénée, et entre 6°C et 7°C, la femelle attend la meilleure période pour construire la frayère.

6 000 kilomètres aller-retour

Un lieu magique et préservé qui constitue la zone de reproduction la plus importante des Pyrénées. "La femelle va arriver en premier sur la zone qu'elle va choisir, explique Estéban Erramuzpe. Une fois qu'elle aura bien avancé la préparation de son nid, les mâles vont la rejoindre (…) jusqu'à la dépose des œufs et des gamètes dans la frayère". Après 6 000 kilomètres aller-retour jusqu'au Groenland, le saumon est revenu dans sa rivière.

