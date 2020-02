Environnement : les Français se passionnent pour les oiseaux

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Valentine et Lucie ont une passion pour les oiseaux qui ne se limite pas aux livres. Au cœur d'un jardin parisien, l'observation réserve bien des surprises. "Il y a des mésanges, des merles, et plein d'autres petits oiseaux dont je ne connais pas le nom. Et il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Il faut juste les inviter à venir", révèle Lucie. C'est en famille qu'elles les appellent. Elles s'apprêtent à réinstaller les nichoirs qu'elles ont fabriqués elles-mêmes.

Des oiseaux nourris au Muséum d'Histoire naturelle

Un nettoyage s'impose, car les futurs occupants n'aiment pas se glisser dans le nid d'un autre. Les nichoirs sont prêts pour une nouvelle famille, bien à l'abri des chats joueurs et autres prédateurs. L'observation peut alors continuer. Au cœur de l'hiver, les oiseaux peuvent aussi trouver refuge au Muséum d'Histoire naturelle, dans le 5e arrondissement de Paris. Des scientifiques les nourrissent quotidiennement. Une bonne idée, pas uniquement pour les oiseaux eux-mêmes puisque c'est également l'occasion de les montrer à des enfants.

