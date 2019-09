Environnement : le comptage des nénuphars

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Les botanistes répertorient des nénuphars blancs à fleur d'eau à Boves (Somme). Des nénuphars blancs nymphaea alba, à ne pas confondre avec leurs cousins jaunes. Mais, en période de floraison de mai à août, mieux vaut avoir l’œil pour les différencier. "La feuille du nénuphar jaune est assez allongée, alors qu'elle est beaucoup plus ronde chez le nénuphar blanc", explique Rémi François, botaniste au Conservatoire botanique national.

Les nénuphars blancs ne poussent que dans les eaux de bonne qualité

Les nénuphars blancs ont une particularité : ils poussent uniquement dans les eaux de bonne qualité, claires et peu polluées. Des indicateurs de la bonne santé des cours d'eau. "Les étangs qui ont des nénuphars blancs sont de haute valeur patrimoniale. Ce sont des étangs avec une forte biodiversité, avec des espèces rares et des espèces menacées", précise Jean-Christophe Hauguel, chef de l'antenne picarde du Conservatoire botanique national. La Picardie est l'une des régions françaises les plus fournies en nénuphar blanc. Une plante de plus en rare.

Le JT

Les autres sujets du JT