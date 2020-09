Environnement : la traque aux filets de pêche jetés en Méditerranée

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

À Nice, dans les Alpes-Maritimes, la plongée est la passion des bénévoles de l'association "Depth's guards", gardiens des profondeurs en français. Mais aujourd'hui, c'est avec tristesse qu'ils sont descendus sur le site de La Vierge. "On a travaillé l'an dernier toute une journée avec une douzaine de plongeurs pour restaurer l'ensemble du site et quand on voit comment il est aujourd'hui, c'est une immense déception", se désole Luc Martinez, bénévole de l'association.

"Les poissons ne peuvent plus rentrer ni sortir"

Le site est à nouveau pollué par au moins 2 000 mètres carrés de nylon abandonné. Un mal nommé "filets fantômes" qui fait des dégâts bien réels. "Quand on met un filet contre la paroi, les poissons ne peuvent plus rentrer ni sortir et les fonctions de nurserie, de nourriture et d'abri ne sont plus valables, donc au bout d'un moment les poissons s'éloignent et quittent le site", explique Manuel Dietrich, cofondateur de l'association "Depth's guards". Pendant des heures, il va leur falloir tirer, dégager, découper cet immense piège et l'équiper de parachutes pour permettre sa remontée.