Environnement : des milliers d'espèces menacées en France

Pendant 13 ans, des spécialistes de la sauvegarde des espèces et des scientifiques du Muséum d’histoire naturelle ont observé l’évolution de la faune en métropole et en Outre-mer. Et leur constat est inquiétant. Dans leur rapport, ils indiquent que sur 13 842 espèces recensées, 2 430 sont menacées et 187 ont d’ores et déjà disparu.

La bétonisation et la pollution mises en cause

"Autour de nous, il y a des centaines d’espèces menacées, explique Florian Kirchner, chargé de programme "Espèces", au sein de l’Union Internationale pour la conservation de la nature. Il y a des espèces charismatiques, comme le lynx, il y a des grands oiseaux comme le balbuzard pêcheur, et des petits insectes comme les papillons azurés". La bétonisation des sols, l’agriculture intensive, l’épandage de pesticides ou encore la pollution feraient partie des causes de ces risques d’extinction. Grâce à plusieurs actions, des espèces comme la loutre ou le bouquetin des Alpes, autrefois menacées, semble aujourd’hui sauvées.

