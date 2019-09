Environnement : des fonds marins mieux protégés en Corse

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Ils prennent la mer pour tenter de comprendre comment le changement climatique affecte le littoral corse. Le parc naturel marin devient un laboratoire scientifique. "On va à la pointe du Cap Corse pour relever les sondes de températures posées il y a environ six mois pour récupérer les données", explique Laurent Ricquiers, chef d'unité opération au parc naturel marin du Cap Corse et de l'Agriate.

Les scientifiques relèvent les températures des fonds marins

Les sondes sont immergées devant l'île de Giraglia (Haute-Corse). Toute cette zone est classée aire marine protégée. L'équipe va travailler entre 5 et 40 mètres de profondeur. Deux fois par an, ils accomplissent les mêmes gestes. Des données essentielles pour les scientifiques se trouvent dans les sondes. Depuis 50 ans, les températures montent. L'eau se réchauffe également. Les sondes révèlent des chiffres inquiétants.

