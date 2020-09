En Nouvelle-Aquitaine, les visons d'Europe sont menacés de disparition

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Selon le dernier rapport du WWF, le vison d’Europe est en danger d’extinction. En France, ils seraient aujourd'hui moins de 250, tous localisés en Charente et en Charente-Maritime. La destruction progressive des habitats et les collisions routières sont particulièrement en cause et des travaux d'aménagement ont été effectués pour tenter de protéger les derniers survivants de l'espèce.

"Nous avons mis en place des encorbellements raccordés à la berge pour permettre aux visons mais aussi à d'autres mustélidés comme la loutre de traverser le pont en toute sécurité", explique Ingrid Marchand, chargée de la coordination du programme de sauvegarde de l'animal Life vison LPO. Pour sauver la biodiversité de ce petit carnivore, l'Europe a débloqué 4 millions d'euros pour un programme de préservation de l’espèce.