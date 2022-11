En Dordogne, une application pour faire cohabiter chasseurs et promeneurs en forêt

FTR

Michaël Albié, chasseur depuis ses 16 ans, a mis au point une application pour chasseurs et promeneurs, à installer sur son téléphone. Le principe est simple : lorsqu'une partie de chasse a lieu, les chasseurs indiquent la zone concernée directement via l'application, prévenant par la même occasion les randonneurs d'un potentiel danger. Pour Mireille, présidente d'un club de randonnée, l'idée permet de se déplacer de manière plus sécurisante. "S'il y a une zone de chasse, cela donne une notification et nous on va également notifier que l'on est bien là", explique-t-elle.

"La zone est en rouge sur l'application, c'est ici que l'on va chasser", annonce Michaël. Pour profiter de cette initiative côté chasseurs, il faut alors mettre la main au porte-monnaie. Le tarif s'élève pour ces derniers à 5 euros, contre une utilisation gratuite pour les promeneurs. Un prix finalement peu élevé, pour aider à redorer l'image de la chasse actuellement entachée par de nombreux accidents. "L'idée, c'est de pouvoir partager notre territoire avec le plus grand nombre en toute sécurité et gommer cette mauvaise image que l'on a, qui est complètement fausse", affirme Julien.

Un projet coûteux mais nécessaire

Pour élaborer Chassé & Croisé, il aura fallu 30 000 euros, investis par Michaël de ses propres fonds. La naissance de l'application vient directement d'une situation personnelle qui l'a touchée. "Un jour ma femme devait aller se balader en forêt et elle n'y ait pas aller parce qu'elle a eu peur de sortir, elle ne savait pas ou on était. Je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de monde dans ce cas-là, j'en ai déduis qu'il y avait un besoin", détaille-t-il.

"Comme ça, quand on randonne, on sait que les chasseurs sont là", conclut une promeneuse. Actuellement en Nouvelle-Aquitaine, 14 sociétés de chasse ont, pour le moment, téléchargé l'application, soit au total 150 chasseurs.