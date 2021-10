En Alsace, un mycologue cartonne sur le web avec ses vidéos sur les champignons

Il a créé sa chaîne YouTube "Cueillette des Champignons" durant l'été 2020, animé par une envie de nature et de partage au sortir du premier confinement. Depuis, Dan arpente la forêt alsacienne avec son panier, son couteau et son téléphone pour partager sa passion des champignons et prodiguer de précieux conseils aux internautes qui le suivent, ses "champipotes" comme il les surnomme.

Et s’il livre avec plaisir toutes ses connaissances sur la mycologie, il y a une chose qu’il garde secrète, c’est la localisation de ses coins à champignons dans ces immenses forêts alsaciennes : "C’est notre petit jardin secret, nos coins on les préserve, on les protège".

Souvenirs d'enfance

Conseils, identification, Dan (qui reste secret également sur son identité et sa véritable profession) veut permettre à tous de se familiariser avec l'univers complexe des champignons, en vulgarisant au maximum la mycologie. Dans ses vidéos, il enseigne les bons gestes aux novices, mais leur apprend aussi la façon de pérenniser leurs coins à champignons et à prendre les bonnes habitudes.

Une passion pour la mycologie qui remonte à l’enfance et qui l’a même poussé récemment à passer un diplôme universitaire. "S’évader, partir avec les copains ramasser des champignons. On ramassait forcément des champignons qui n’étaient pas comestibles et j'avais mon papa qui nous emmenait les faire vérifier par des pharmaciens mycologues. Et c’était toujours un moment inoubliable", se souvient le youtubeur mycologue aux dix-mille abonnés.