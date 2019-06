Dunkerque : plus de nature dans la ville

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Verdir la façade de son habitation, planter des jardinières sur le trottoir devant chez soi... À Dunkerque, dans le Nord, ceux qui ont la main verte s'emparent désormais de l'espace public. Reverdir la ville pour l'embellir, transformer le trottoir en son propre jardin. "C'est plus agréable (...) ça donne envie de se promener, ça embellit la ville", se réjouit une passante.

Plus de biodiversité

Dans la cité de Jean Bart, la nature reprend ses droits. Désormais, il est difficile de trouver une rue sans verdure. En 2016, la ville lançait son plan 10 000 arbres, maintenant elle incite les habitants à planter des végétaux en cœur de ville, c'est le permis de végétaliser. "L'occupation de l'espace public est réglementée (...) Certains produits sont interdits, notamment les produits phytosanitaires, qui à un moment donné ont fait scandale", explique Patrice Vergriete, maire de Dunkerque. Une nature en ville aux multiples avantages, c'est plus agréable, mais aussi un geste pour la biodiversité. Plus d'insectes, plus d'oiseaux, grâce à plus de verdure : de quoi changer l'image d'une ville bétonnée et industrielle.

