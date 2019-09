Déjà 90 loups abattus en 2019, le plafond relevé à 100

Dans un communiqué publié jeudi, 21 organisations agricoles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la plus touchée par les attaques, ont alerté les autorités sur la situation dans les parcs naturels.

Cent loups auront été abattus d'ici 2020. La préfecture d'Auvergne-Rhône-Alpes, en charge de la gestion du loup, a annoncé jeudi 12 septembre que le quota d'autorisations d'abattage de 90 animaux tués pour 2019 avait été atteint et qu'en conséquence le plafond avait été relevé à 100.

"Les 90 prélèvements de loups ont été atteints ce matin. Le préfet coordonnateur du plan national loup et des activités d'élevage a décidé d'augmenter le plafond global de prélèvements de 2% et ainsi de porter le nombre de loups pouvant être tués à 100", a annoncé la préfecture.

Face à la colère des bergers, le gouvernement a décidé le 26 juillet 2019 le relèvement du pourcentage d'animaux pouvant être tués, de 10-12% à 17-19% de la population estimée, soit un plafond de 90 à 100 loups, déclenchant les protestations de plusieurs organisations de défense de la faune sauvage.

Le droit au tir de défenses

Dans un communiqué publié jeudi, 21 organisations agricoles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la plus touchée par les attaques, ont alerté les autorités sur la situation dans les parcs naturels. Elles réclament "que les éleveurs en zone coeur de parc et en réserves naturelles puissent aussi avoir urgemment accès aux tirs de défense", comme c'est déjà le cas pour les communes le plus fréquemment attaquées.

"On a en moyenne une attaque par jour dans les parcs. Septembre-octobre est le moment où les loups apprennent à chasser à leurs petits", a notamment souligné Sandrine Hauser, éleveuse et responsable de la Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles (FRSEA), dans les Hautes-Alpes.