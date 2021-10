Dans les Pyrénées, la station de Saint-Lary lance une campagne de reboisement sur son domaine skiable

Une opération d’envergure a débuté ces jours-ci au Pla d’Adet au pied des pistes de la station de Saint-Lary. Une opération de reboisement, vingt pins sylvestres ont été replantés sur ce bout de montagne où les arbres avaient disparu depuis bien longtemps. Mais contrairement à ce qu’il se fait d’habitude, ce ne sont pas des jeunes pousses qui ont été réintroduits ici, mais des arbres prélevés un peu plus bas dans la vallée.

Une opération délicate comme le souligne Axel Rodriguez-Lebelle, responsable territorial à l’ONF, l’Office National des Forêts, qui pilote le dispositif : "On a choisi des arbres entre deux et quatre mètres, âgés entre dix et quinze ans. Le défi technique c'est de prélever l'arbre avec son système racinaire, l'idée étant d'avoir le plus de petites racines, ce que l’on appelle le chevelu, pour qu’ensuite l'arbre puisse reprendre assez facilement".

Montagne pelée

Si des arbres ont été abattus durant la construction de la station, comme sur de nombreux autres domaines, l’activité pastorale est également responsable. Les bêtes qui pâturent ici ont également façonné ce paysage, qui l’été, n’offre à la vue des touristes qu’un massif pelé. C’est ce qui a poussé les exploitants de la station à lancer ce reboisement. "Dans dix-quinze ans, on aura tout autour de nous des arbres qui masqueront les talus, qui sépareront les pistes de skis. L'idée aussi c'est d'améliorer la qualité du paysage, parce que ce qui est beau attire, et en été, ce n'est pas toujours aussi beau qu'en hiver", explique Akim Boufaid, le directeur de la station de Saint-Lary.

Vue du bas des pistes de la station de Saint-Lary. (CAPTURE D'ÉCRAN FRANCE 3)

La station pyrénéenne et l’ONF renouvelleront cette opération de reboisement tous les ans avant la saison d’hiver. Chaque année, des dizaines de nouveaux pins sylvestres seront replantés, de quoi profondément remodeler le paysage du Pla d’Adet.