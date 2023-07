Corse : les pozzines, des oasis des montagnes de l’île de Beauté

Direction la Corse pour découvrir les pozzines, des trous d’eau entourés de pelouses verdoyantes qui abritent une faune et une flore unique. Mais ce sont aussi des lieux fragiles.

Une immense prairie en pleine montagne corse, à 1 700 mètres d’altitude. Au cœur de cette étendue verdoyante, se trouvent des puits reliés entre eux par des petits ruisseaux, des pozzines. Elles émerveillent les randonneurs. "C’est incroyable de paix, d’équilibre, et puis il y a la couleur verte", témoigne l’un d’eux. Leur formation remonte à plus de 14 000 ans. Les montagnes étaient alors un immense glacier, qui en fondant a creusé le lac et les zones de pelouses humides. "Dès qu’on descend dans les dix premiers centimètres, on trouve du végétal qui ne s’est pas décomposé. Et là, le carbone est piégé", explique Antoine Orsini, hydrobiologiste.

"On n’aura plus de vie là-dedans"

Les puits de carbone abritent aussi des espèces végétales et animales qui n’existent que sur l’île de Beauté. Plusieurs fois par an, l’hydrobiologiste analyse l’eau des pozzines. Les données de ces dernières années l’inquiète. "Quand on voit ces zones qui commencent à s’isoler, l’oxygène qui disparait, on n’aura plus de vie là-dedans", avance-t-il. En cause ? Le réchauffement climatique, mais aussi les marcheurs, alors que les pozzines sont sur le chemin du fameux GR20. Le conseil régional de Corse a décidé d’instaurer une veille, et envoie des agents à la rencontre des randonneurs pour les sensibiliser.