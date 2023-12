Corse : douze nouvelles espèces d'insectes identifiées sur l'île

Huit mouches, deux guêpes, un papillon et un mille-pattes ont été découverts par des scientifiques. C'est le fruit d'un long travail de collecte d'échantillons réalisé en Corse entre 2019 et 2021.

En Corse, douze nouvelles espèces ont été découvertes par des scientifiques : huit mouches, deux guêpes, un papillon et un mille-pattes, qui n'avaient encore jamais été décrits par les chercheurs. Sphinx du Pin Corse, Thymalus Punicus, Tachydromia Corsicana... Ce sont les noms scientifiques de ces nouvelles espèces détectées par Julien Touroult et ses collègues. "On ne pensait pas forcément trouver beaucoup d'espèces nouvelles en Corse, parce que ça reste une zone qui est assez bien connue, confie le directeur de Patrinat, qui s'occupe de l'inventaire national du patrimoine naturel. On a eu la surprise de finalement trouver des espèces nouvelles, qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à des espèces déjà connues du continent, et à des groupes tellement négligés qu'en fait, ça n'avait pas été suffisamment étudié en Corse."

C'est le fruit d'un long travail de collecte d'échantillons réalisé en Corse entre 2019 et 2021. Des missions scientifiques de terrain ont été organisées en Corse par le Muséum national d’Histoire naturelle, l’Office français de la biodiversité et la Collectivité de Corse dans le cadre du programme d’exploration naturaliste "La Planète Revisitée".

Pendant les trois ans, 19 sites ont été inventoriés en Corse. Pour collecter ces échantillons, les scientifiques du programme d'exploration ont installé des pièges dans les montagnes, les forêts ou sur le littoral corse. "On prélève plusieurs dizaines de milliers d'insectes. Ça peut paraître assez énorme, mais c'est une très faible fraction", assure Julien Touroult.

Plus de 3 900 espèces d'arthropodes terrestres recensées

En tout, cette étude approfondie d’espèces souvent négligées recense plus de 3 900 espèces d’arthropodes terrestres au total, dont 12 espèces sont décrites comme nouvelles pour la science et 148 constituent des premiers signalements pour la Corse.

"Aujourd'hui, avec la crise de la biodiversité, on s'aperçoit qu'on ne connaît pas encore les espèces avec lesquelles on habite la Terre et on a un renouveau de la taxonomie, du besoin d'explorer le vivant." Julien Touroult, directeur de Patrinat à franceinfo

Et les scientifiques ont encore du travail. Deux millions d'espèces ont été décrites à ce jour à travers la planète, mais il en reste sans doute plus de huit millions à découvrir.