COP27, COP15 : pourquoi toutes ces COP et d'où viennent les numéros des conférences sur le climat ?

Depuis la COP21 à Paris, en 2015, on s'est habitué à cet acronyme en trois lettres pour désigner les conférences des Nations unies sur les changements climatiques. Sans forcément savoir ce que cela veut dire, ni pourquoi une COP15 démarre à Montréal (Canada), mercredi 7 décembre, alors que la COP27 s'est achevée à Charm-el-Cheikh (Egypte) en novembre. On vous explique.

Que veut dire COP ?

COP veut dire conférence des parties, c'est l'acronyme anglais pour "Conference of Parties", un type de conférence courant en droit international pour suivre l'application d'un traité ou d'une convention. Les COP sur le climat, centrées sur les enjeux environnementaux, ont été crées à la suite du Sommet pour la Terre, qui s'est déroulé en 1992 à Rio de Janeiro (Brésil). Une année de référence : c'est à Rio que le principe de dérèglement climatique a été officiellement reconnu et que les Etats membres ont signé la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC, en anglais UNFCCC). Trois axes de lutte ont été définis : le climat et la limitation des émissions de gaz à effet de serre, la défense de la biodiversité et la lutte contre la désertification.

A quoi correspondent tous ces chiffres ?

La première COP climat a été organisée en 1995, à Berlin. Depuis, elles ont lieu tous les ans – sauf en 2020, durant la pandémie de Covid. Le chiffre qui suit le sigle COP correspond donc au nombre d'éditions. La COP27 en Egypte était ainsi la 27e réunion des Etats signataires de la CCNUCC.

Mais alors, pourquoi cette COP15 au Canada ? C'est que deux autres conventions ont été ratifiées à Rio en 1992 : la Convention sur la lutte contre la désertification (CLD) et la Convention pour la diversité biologique (CDB). Et pour ces deux conventions aussi, des conférences des parties sont régulièrement convoquées. La CLD, ou "COP15 désertification", est ainsi convoquée tous les deux ans depuis 1997. La dernière édition s'est tenue à Abidjan, en mai 2022. Et la CDB, ou "COP15 biodiversité", s'est elle réunie tous les ans de 1995 à 1997, et tous les deux ans depuis. La COP15 de Montréal est ainsi la 15e COP biodiversité. Elle devait initialement se tenir en Chine en 2020 et à été décalée et déplacée à cause de l'épidémie de Covid-19.

Et quel sera le sujet de la COP15 ?

Cette COP15 débute qui mercredi et va durer deux semaines est uniquement consacrée à la biodiversité. L'enjeu est de trouver un accord entre les différents pays de la Convention sur la diversité biologique, afin de préserver 30% des milieux naturels terrestres et maritimes d’ici 2030.

Un défi d'autant plus important qu'aucun objectif fixé en 2010 lors de la COP10 au Japon par le protocole de Nagoya n'a été atteint et que désormais, un million d'espèces sont menacées d'extinction. Ce bilan alarmant a été dressé en 2019 par la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), le pendant du Groupe d'experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec). Or l'équilibre de la biodiversité est essentiel dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Problème : une COP biodiversité séduit beaucoup moins les dirigeants du monde entier que "la" COP climat. Hormis Justin Trudeau, le Premier ministre canadien et hôte du sommet, aucun chef d'Etat ne fera le déplacement ces quinze prochains jours.