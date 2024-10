COP16 sur la biodiversité : plus d'un tiers des espèces d'arbres de la planète est menacé d'extinction

La biodiversité, ce ne sont pas que les animaux, c'est aussi la végétation. A l'occasion de la 16e Conférence des Nations unies sur la diversité biologique, la COP16 à Cali, en Colombie, l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a dressé un nouveau bilan de santé des arbres de la planète. Plus d'une espèce d'arbres sur trois est en danger d'extinction, alerte-t-elle mardi 29 octobre, dans son rapport "Evaluation mondiale des arbres", qui actualise sa Liste rouge.

"Il n'y a aucune excuse pour ne pas agir", a réagi Jean-Christophe Vié, directeur général de la Fondation Franklinia, financeur majeur de l'évaluation. Alors que les 194 pays signataires de l'Accord de Kunming-Montréal doivent s'entendre en vue de débloquer l'argent et les engagements nécessaires pour stopper d'ici à 2030 la destruction de la biodiversité, il a déclaré : "Avec un si grand nombre d'espèces d'arbres menacées, la tâche est énorme, mais elle a déjà commencé".

Le nombre total d'espèces d'arbres est estimé à 58 000. Sur les 47 282 espèces pour lesquels les scientifiques disposent d'informations assez complètes, au moins 16 425 sont menacées d'extinction, détaille l'organisme qui signe ici son inventaire le plus complet jamais réalisé. En Amérique du Sud, continent qui abrite la plus grande diversité d'arbres au monde, 3 356 des 13 668 espèces documentées sont menacées d'extinction, selon l'UICN.

Parmi les espèces menacées figurent le marronnier d'Inde, connu en Europe pour ses vertus médicinales, ou encore le mahogany grandes feuilles, un acajou précieux d'Amérique latine utilisé pour la construction et le mobilier. Citée par l'AFP, Emily Beech, experte de l'ONG britannique BGCI, qui figure parmi les quelque 1 000 experts qui ont participé à cette évaluation menée dans 192 pays, cite également de nombreuses espèces d'eucalyptus et de magnolia.

L'humanité, première cause de ces destructions, dépend elle aussi des forêts

La déforestation, au profit de l'agriculture intensive ou par surexploitation du bois, les parasites et les espèces invasives, ainsi que le changement climatique causé par l'humanité, font partie des principales menaces citées par l'UICN. "En tant que composant déterminant de nombreux écosystèmes, les arbres sont fondamentaux à la vie sur Terre à travers leur rôle dans les cycles du carbone, de l'eau et des nutriments, la formation des sols et la régulation du climat", a rappelé l'UICN.

Par ricochet, la disparition d'espèces d'arbres fait peser une menace majeure sur des milliers d'autres plantes, champignons et animaux qui partagent leurs écosystèmes. Elle menace aussi la vie et le bien être de l'humanité, qui dépend des forêts pour son alimentation, pour son bois de chauffage ou de construction, mais aussi pour ses médicaments, l'assainissement de l'air et la régulation du climat, à travers l'absorption de sa pollution carbone.

"Le changement climatique menace de plus en plus les arbres, en particulier sous les tropiques, par l'élévation du niveau de la mer et des tempêtes plus fortes et plus fréquentes. Union internationale pour la conservation de la nature "Evaluation mondiale des arbres"

"La proportion la plus élevée d'arbres menacés se trouve sur les îles (...) en raison de la déforestation pour le développement urbain et agricole", a poursuivi l'UICN, qui a également pointé les attaques "des espèces invasives, des ravageurs et des maladies".