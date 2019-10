Climat : un aigle pour alerter sur le réchauffement climatique

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Il s'appelle Victor, c'est un aigle pêcheur. À 2 300m d'altitude sous l'aiguille du Midi, l'aigle peut décoller. Il atteint des vitesses allant de 30 à 90km/h. Deux mètres d'envergure. Victor vole au gré de son humeur et des vents. "On voyage avec lui, on voit le paysage tel que le voit un aigle. Ce n'est pas un drone, il ne va pas voler droit. Cela crée une émotion qu'on ne retrouve nulle part ailleurs", explique Jacques-Olivier Travers, fauconnier Eagle Wings Foundation.

Spectacle splendide et alarmant

Caméra sur le dos, Victor a été entraîné pendant cinq ans par ses fauconniers. C'est un champion du monde de vol apprivoisé. Avant Chamonix (Haute-Savoie), l'aigle a survolé des glaciers dans quatre autres pays alpins. Spectacle splendide et alarmant ; les fauconniers veulent alerter le public sur l'impact du réchauffement climatique dans les Alpes.

