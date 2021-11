Chasse : un temps de partage entre les promeneurs et chasseurs ?

Pour de nombreux habitants en province, une balade dans les forêts françaises est l'occasion de prendre un grand bol d'air frais. Mais depuis quelque temps, les adeptes de la pratique sont sur leurs gardes en raison des accidents de chasse. "Je trouve que c'est quand même dangereux", déclare Marie-Hélène Ducros, randonneuse. Les résidents en lisière de forêts sont également effrayés par la présence de chasseurs à proximité. "Ils chassent partout", témoigne Norbert Schmaltz. Le retraité ne souhaite pas pour autant interdire le droit de chasse.

Un temps de partage, une solution viable ?

De nombreux élus et signataires de pétitions estiment qu'un temps de partage entre les promeneurs et les chasseurs serait une solution idéale pour réduire les accidents. Pour Bruno Lemenier, président de la fédération départementale des chasseurs de la Charente, il existe d'autres solutions afin d'éviter les accidents. "On ouvre son fusil, on retire ses cartouches", explique-t-il. Une manœuvre à adopter en cas de présence de randonneurs, afin d'améliorer la cohabitation entre les deux parties.