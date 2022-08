Canicule : les astuces des soigneurs pour rafraîchir les animaux du zoo

Les animaux souffrent aussi des fortes chaleurs. Dans les zoos, vétérinaires et soigneurs sont aux petits soins. Ils doivent faire preuve d'inventivité pour hydrater les animaux les plus sensibles à la canicule.

Six bébés loutres viennent de rejoindre les autres pensionnaires du parc zoologique de Plaisance du Touch (Haute-Garonne). D'ici un mois, ils pourront se rafraîchir en suivant leurs parents dans l'eau. Certaines espèces souffrent particulièrement des fortes chaleurs, comme des yaks, ou un panda roux d'Asie. Aux heures les plus chaudes, l'animal est amorphe, et cherche les points d'ombre.

Des melons et des pastèques givrés

Pour rafraîchir les pensionnaires et éviter le coup de chaud, les soigneurs sont aux petits soins. "Je leur fait des glaçons. On adapte les glaçons avec l'alimentation de chaque espèce", explique Maëlle Croissant, soigneuse animalière. Dans le secteur des géants d'Afrique, la même attention est portée aux animaux, comme pour trois femelles éléphant. Ludovic Picault, soigneur animalier, leur a concocté des melons et pastèques givrés.