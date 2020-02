Bornéo : à la rencontre des défenseurs de la forêt

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

L'une des plus anciennes forêts tropicales de la planète est implantée sur l'île de Bornéo, partagée entre.le Brunei, la Malaisie au nord, et l'Indonésie au sud. Un musée vivant d'histoire naturelle avec 15 000 sortes d'arbres et de plantes, 400 espèces d'oiseaux et 250 mammifères. Une forêt unique, un poumon. Des hommes qui naviguent en pirogue sont en charge de la protection de la forêt. Ils sont à la fois gardes forestiers, gardes-chasses et pompiers.

Des moyens limités pour lutter contre les feux de forêt

En cas de départ d'incendie, les gardiens sont appelés. "L'an dernier, en août et septembre, nous avons commencé à combattre le feu. Une dizaine d'hectares a brûlé", explique l'un d'entre eux. La forêt tropicale de Bornéo a connu d'immenses incendies à répétition. La forêt a brûlé pendant près de deux mois. Les soldats du feu ont fait ce qu'ils ont pu avec de faibles moyens. Il y a quatre ans, les flammes avaient été encore plus féroces. 26 000 kilomètres carrés avaient été ravagés.

