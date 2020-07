Biodiversité : une police de l’environnement

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

À Bray Dunes (Nord), il y a l’un des derniers massifs de dunes que l’urbanisation n’a pas grignoté. 250 hectares de réserve naturelle classée et protégée au quotidien par ces policiers de l’environnement. Leur mission : conserver, sensibiliser, éduquer, mais aussi, réprimer les contrevenants. "On a eu des feux sur la dune, il y a quelques années, on a eu des circulations d’engins motorisés qui vont déstabiliser très fortement le milieu et porter des atteintes à la flore végétale", indique David Turla, chef de service adjoint de l’Office français de la biodiversité.

Un écosystème fragile

Située à quelques kilomètres de la frontière belge, la dune du Perroquet attire de nombreux promeneurs et des amateurs de plantes rares, comme le chardon des dunes. "On est face à une espèce qui est emblématique du littoral flamand. Cela arrive que des personnes veuillent les garder en souvenir", explique Stéphane Souriau, chef d’unité de l’Office français de la biodiversité.

