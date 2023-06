Biodiversité : un reptile parmi les plus menacés au monde aperçu pour la première fois depuis plus de 50 ans en Australie

Le dragon des prairies sans oreilles n'avait plus été repéré dans les herbes sauvages australiennes depuis l'époque du premier pas de l'homme sur la Lune.

C'est le fruit d'années de recherches. Un petit lézard menacé d'extinction a été observé pour la première fois depuis 1969 en Australie, ont annoncé les autorités locales, dimanche 25 juin, citées par The Guardian et The Age. Le dragon des prairies sans oreilles (Tympanocryptis pinguicolla) a été redécouvert en février à l'ouest de Melbourne (Etat du Victoria), alors que les experts redoutaient sa disparition à l'état sauvage. "C'est probablement le reptile le plus menacé au monde", a souligné la directrice de l'organisation Zoos Victoria, Jenny Gray.

"Nous avons des gens qui ont passé 30 ans à chercher cette espèce et je crois que c'est l'apothéose de nos carrières de préservation (des espèces)", a réagi le responsable des espèces menacées au sein de Zoos Victoria, Garry Peterson. Depuis quatre mois, des scientifiques ont parcouru le site de cette découverte, d'où ils ont extrait 16 spécimens de cette espèce dans l'espoir de favoriser leur reproduction dans un zoo, en vue d'une réintroduction plus importante dans leur habitat naturel.

Selon l'Union internationale de conservation de la nature (UICN), les reptiles australiens sont de plus en plus menacés par les espèces invasives et le réchauffement climatique. Les chats errants envahissants font des centaines de millions de victimes chaque année. L'intensité et la fréquence croissantes des feux de forêt en Australie constituent une menace supplémentaire.