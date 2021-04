Biodiversité : le lynx, une espèce à protéger de toute urgence

Le lynx est l’un des joyaux de la faune sauvage de Franche-Comté. Mais ce superbe animal est en danger. Au printemps, il se déplace plus et les collisions sur la route se multiplient.

Avec son pelage ourlé de noir et ses oreilles pointues, le lynx est un animal aussi beau que majestueux. En Franche-Comté, il est l’un des trésors de la faune sauvage. Pourtant, le printemps recèle bien des dangers pour lui. En effet, l’animal se déplace plus et se fait parfois renverser par des voitures. Des sauveteurs du centre Athénas recueillent des blessés pour les emmener chez le vétérinaire. Parfois, ils doivent être euthanasiés, quand la colonne vertébrale est touchée.

Un animal vulnérable sur la route

Sur les 120 lynx qui vivent dans le massif du Jura, cinq ont déjà été tués sur les routes en deux semaines. Une situation dramatique. En période de rut, les lynx cherchent à se rencontrer et multiplient les déplacements. "C’est ce qui les rend particulièrement vulnérables à la circulation routière", explique Giles Moyne, le directeur du centre Athénas. Cette surmortalité pourrait être évitée, si des panneaux était implantés par exemple. C’est ce que souhaite le centre. Un plan d’action nationale pour le lynx est actuellement en préparation.