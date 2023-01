Biodiversité : le hérisson en danger

B. Garguy-Chartier, C. Botella

Le hérisson est en danger. L’espèce pourrait disparaître d’ici quelques années. Une pétition en ligne pour leur défense a recueilli plus de 260 000 signatures.

Le hérisson est un animal qui pourrait, selon certains scientifiques, disparaître de la planète d’ici 2025. Hérisson fauché sur le bord de la route, braconnage, réchauffement climatique… l’activité humaine est pointée du doigt pour justifier leur disparition. Il y a quelques mois, déjà, une spécialiste dénonçait l’usage intensif des pesticides. Une des causes de leur mortalité.

"Leur état de santé général est précaire"

"Ils sont empoisonnés avec des hémorragies très importantes. Souvent on se focalise sur les hérissons écrasés sur la route, en fait c’est une petite partie. Le plus gros c’est vraiment leur état de santé général qui est précaire", confiait Lydia Bourdeau, responsable du Centre de soins de la faune sauvage poitevine. Une pétition a été lancée par une association, elle plaide notamment pour des campagnes de sensibilisation de la part du gouvernement. Plus de 260 000 signatures ont été recueillies.