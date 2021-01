Biodiversité : le gouvernement présente sa stratégie d'aires protégées

La France a dévoilé mardi 12 janvier sa stratégie d'aires protégées. Extension ou création de 20 réserves naturelles nationales, préservation renforcée du littoral, protection des îles Eparses et des terres australes... Le plan doit aboutir à la protection de 30% du territoire, dont 10% en protection forte.

En 2019, après la publication d'un rapport alarmant d'experts de l'ONU estimant à un million le nombre d'espèces animales et végétales menacées de disparition dans le monde, Emmanuel Macron s'était engagé à faire passer la part des aires marines et terrestres protégées à 30% d'ici à 2022 en France, dont un tiers "en pleine naturalité". Cette notion a été remplacée par la "protection forte".

"Un modèle de protection à la française"

La France occupe une place importante en terme de biodiversité, puisqu'elle abrite 10% des espèces connues sur la planète et possède le deuxième espace maritime mondial. Cette stratégie à 10 ans, qui se déclinera en trois plans d'action successifs, "est axée sur un modèle de protection à la française : on se détache de l'idée de mise sous cloche, on est sur une protection où on restaure les équilibres entre la nature et les activités humaines", a expliqué la secrétaire d'Etat Bérangère Abba.

Pour la première fois, cette stratégie intégrera les aires protégées terrestres et maritimes, à la fois en métropole et outre-mer. Elle comprend sept objectifs : avoir un réseau d'aires protégées résilient au changement climatique, une gestion efficace, des "activités durables" en leur sein, un renforcement de la connaissance ou encore "défendre un cadre mondial ambitieux pour la biodiversité" avec la tenue de la COP15 biodiversité en Chine courant 2021.

"Autant nous allons atteindre, voire dépasser les 30% de protection du territoire à l'horizon 2022, autant pour les 10% de protection forte, la marche est haute", a rappelé la secrétaire d'Etat, puisque la France est en actuellement à 1,8% (coeurs de parcs nationaux, réserves naturelles nationales, réserves biologiques en forêt...)