Biodiversité : le Conseil d'État suspend les arrêtés autorisant les chasses traditionnelles

A. Perrin, T. Gardet, C. Berge

Elle était très attendue et redoutée dans le monde de la chasse. Elle est tombée lundi 25 octobre comme un couperet. Dans les Landes, la décision du Conseil d'État de suspendre les nouveaux arrêtés du gouvernement autorisant les chasses d'oiseaux traditionnelles est perçue comme une véritable provocation. La chasse à l'alouette des champs est, pour beaucoup, un héritage culturel.

Une victoire pour les associations environnementalistes

"C'est purement une injustice, déplore Jean-Luc Dufau, vice-président de la Fédération de chasse des Landes. Après les journées de rassemblement que l'on a pu connaître (...), les arrêtés ont été remotivés, il n'y avait aucune raison de pouvoir suspendre ces arrêtés." Cette décision est une victoire pour les associations environnementalistes. Il y a dix jours, la Ligue de protection des oiseaux et One Voice avaient déposé un recours devant le Conseil d'État pour demander la suspension de ces pratiques. Selon la plus haute juridiction administrative, ces chasses iraient à l'encontre de la directive européenne de 2009 sur la protection des espèces menacées.