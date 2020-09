Biodiversité : la terre a perdu les 2/3 de ses espèces sauvages en 50 ans

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

C’est un chiffre effarant : en moins de 50 ans, le monde a perdu 68 % de ses animaux sauvages. Telle est la conclusion du Fond mondial pour la nature. La journaliste Valérie Heurtel fait remarquer que même les moineaux tendent à être moins nombreux que jadis : "Il y a 30 ans, il y’en avait partout, en ville, dans les jardins. Aujourd’hui, 6 moineaux sur 10 ont disparu. On a perdu aussi la moitié des papillons."

Des disparitions qui s’accélèrent

La journaliste note également qu’il y a une accélération de ce phénomène dramatique. On dénombrait par exemple 50 000 pontes, par saison, de tortues luth qui venaient sur les plages en Guyane. Désormais, le chiffre s’élève difficilement à 200. Les causes sont évidentes : l’homme cultive actuellement un tiers de la planète et détruit au passage l’habitat des espèces ; des forêts sont rasées et 70 % des zones humides ont été malheureusement comblées. Une situation qui devrait alerter au plus haut.

