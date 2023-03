Biodiversité : l'intrigant "chat-renard" est bien un félin spécifique de Corse

L'identification de l'animal est "essentielle à la mise en place de mesures de conservation adaptées", a salué l'Office français de la biodiversité.

Il intrigue les scientifiques depuis des années. Le "chat-renard", connu de longue date des bergers corses, est bel et bien un animal spécifique à l'île méditerranéenne, a annoncé jeudi 16 mars l'Office français de la biodiversité (OFB). Les dernières analyses génétiques ont fait la "démonstration d'une lignée génétique spécifique de chat sauvage en Corse".

Le félin, connu localement sous le nom corse de "ghjattu volpe" (chat-renard) en raison de la longueur de son corps et de sa queue, fait de longue date partie de la mythologie des bergers locaux. "Ils racontaient que ces chats forestiers s'attaquaient aux mamelles de leurs brebis et chèvres. C'est à partir de ces récits, transmis de génération en génération, qu'on a commencé nos recherches", expliquait en 2019 Carlu-Antone Cecchini, chargé de mission chat forestier à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), désormais intégré à l'OFB.

Pour les scientifiques, l'histoire a commencé plus récemment, après la capture accidentelle d'un chat de type sauvage dans un poulailler à Olcani, dans le Cap Corse, en 2008. Désormais, "l'identification d'une entité génétique spécifique" parmi les félidés – qui sont menacés – "est remarquable et essentielle à la mise en place de mesures de conservation adaptées", conclut l'OFB.