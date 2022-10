Biodiversité : en Guyane, des tortues qui se font de plus en plus rares

C’est un spectacle que les touristes adorent en Guyane : la ponte des tortues Luth sur la plage. Mais chaque année, elles sont de moins en moins nombreuses à revenir. La plus grande espèce de tortue marine est en danger d’extinction partout dans le monde depuis 2019. C’est l’un des vertébrés qui pourraient disparaître rapidement. "On observait des pontes de tortues à l’ouest de la Guyane française de plus de 1 000 individus chaque année, il y a 20, 25 ans. Aujourd’hui, on en observe 10, donc on est sur un effondrement complet", alerte Arnaud Gauffier, directeur des programmes de WWF France.

Les humains responsables de l’impact sur l’écosystème

Victimes du braconnage, des filets de pêche ou de la pollution, les tortues subissent aussi les conséquences du réchauffement climatique. Elles doivent parcourir beaucoup plus de distance pour trouver des zones riches en nourriture. Leur disparition est à l’image de presque trois quarts des vertébrés dans le monde. Dans tous les cas, les humains sont responsables de cet impact sur l’écosystème.