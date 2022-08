Béluga égaré dans la Seine : le cétacé, trop affaibli, a été euthanasié

Le sauvetage du béluga a échoué, mercredi 10 août. Le cétacé est mort lors de son transfert vers Ouistreham. Trop affaibli, les vétérinaires l'ont euthanasié. Après six heures d'efforts, l'animal avait été extrait de la Seine dans la nuit, au terme d'une opération très périlleuse.

Quelques personnes se sont déplacées, au matin du mercredi 10 août, autour d'un bassin d'eau salée à Ouistreham (Calvados), où le béluga devait être amené pour être soigné. L'annonce de sa mort a provoqué tristesse et incompréhension. "On pensait avoir une belle issue", déplore une passante. Lors de son transfert depuis Saint-Pierre-la-Garenne (Eure), il a fallu euthanasier le cétacé. "En cours de voyage, les vétérinaires ont constaté une dégradation de son état, notamment de ses activités respiratoires. On a pu constater que (…) l'animal était en anoxie, donc ventilait insuffisamment", explique Florence Ollivet-Courtois, vétérinaire du Sdis 19.

Des plaies et une importante perte de poids

Un sauvetage hors norme avait été tenté toute la nuit. Le béluga avait été soulevé hors de l'eau. Il a fallu six heures d'intervention. Une dizaine de vétérinaires était à son chevet. L'animal présentait quelques plaies, et une importante perte de poids. Les soins n'ont pas réussi à maintenir en vie le cétacé. Il nageait dans la Seine depuis dix jours, loin des eaux arctiques, son environnement naturel.