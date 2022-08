Béluga dans la Seine : l'état du cétacé préoccupe

Un mammifère polaire au beau milieu de la Seine, en direction de Paris. Voici les toutes dernières images du béluga, filmées par une O.N.G, vendredi 5 août, dans l’après-midi. Toute la journée, avec beaucoup de précautions, des associations et des pompiers ont observé le cétacé. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Son état est inquiétant. Vendredi soir, ils tentent de le nourrir avec des harengs, en vain pour l'instant : "On ne sait pas si ça va fonctionner, mais vu son état c'est un petit peu l'option qu'on est obligés de prendre si on veut espérer lui sauver la vie."

Une orque filmée en mai

Alors comment ce cétacé protégé, en voie de disparition, est-il arrivé là ? Le béluga a remonté la scène. Il serait ce soir près de la commune des Andelys, dans l'Eure. À proximité, les habitants tentent de l'observer. L’animal peut rester 25 minutes en apnée. Et le béluga n'est pas le premier cétacé à s’aventurer dans la Seine. Mi-mai, c'était une orque, filmée quelques jours avant son décès, malgré une tentative de remorquage. Selon les associations, vendredi soir, l'état du béluga est jugé préoccupant.​