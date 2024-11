Aux îles Féroé, les toits végétalisés, une solution contre le changement climatique

Dans les îles Féroé, les toits végétaux préservent la biodiversité, luttent contre la chaleur et dépolluent l'air. Ils présentent de nombreux avantages face au dérèglement climatique.

Tendre son toit ! La scène n’a rien d’inhabituel aux îles Féroé. Ici, de nombreuses maisons de bois sont recouvertes de gazon. Comme il y pleut plus de 300 jours par an, les colons scandinaves avaient introduit les toits d’herbe pour assurer une protection contre la pluie. Or, ces toits isolants imposent quelques contraintes. Le poids : on compte plusieurs centaines de kilos par mètre carré. De plus, il faut disposer une couche en plastique avant l’herbe pour contenir l’eau des pluies.

Une technique conditionnée

Cette technique est dictée par les traditions mais également par les conditions naturelles et les ressources illimitées présentes sur les Îles. “Le climat est très dur, il n’y a pas beaucoup de matériaux. On n’a pas d’arbre mais beaucoup d’herbe”, explique Jorunn Reginsdottir, historienne spécialiste des architectures traditionnelles.

