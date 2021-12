Ariège : début du procès du bûcheron espagnol accusé du vol de centaines d'arbres

C'était une maison perdue dans la forêt, dans un cadre bucolique. C'est désormais une coupe rase, un terrain saccagé. Tous les arbres ont disparu, le sol est retourné par le passage des tracteurs et pollué par des flaques de gazole. L'histoire remonte à l'an dernier, quand Danielle Segato, la propriétaire, retrouve sa parcelle dévastée. Depuis trente ans tous les week-ends, cette Toulousaine venait ici avec sa famille. Aujourd'hui, elle veut savoir quel était le réseau derrière ce pillage.

Il risque jusqu'à cinq ans de prison

À l'époque, les gendarmes ouvrent une enquête et interpellent en flagrant délit des bûcherons d'une société espagnole. L'entreprise travaille légalement sur plusieurs parcelles, mais le gérant de cette société aurait volé des centaines d'arbres. "Ce qui les caractérise c'est le je-m'en-foutisme total et complet de la propriété d'autrui", souligne Me. Yves Crouzatier, l'avocat de Danielle Segato. Le prévenu aurait spolié au moins une douzaine de propriétaires. Il encourt cinq ans de prison et 75 000 euros d'amende.