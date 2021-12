Ardèche : à la rencontre des rapaces, espèces méconnues du grand public

Le parc des monts d’Ardèche est le paradis des rapaces depuis des années. Ils sont scrutés par les passionnés de la Ligue pour la protection des oiseaux et des amoureux de nature.

Sur le plateau de Montselgues (Ardèche), au sud de la montagne ardéchoise, vit un couple d’aigles royaux. Le lieu abrite également l’aigle de Bonelli, le Busard cendré ou encore le Faucon pèlerin. Mais avec Damien et Nicolas, c’est une autre espèce de rapace que l’on découvre. "Je viens de repérer un vautour fauve, qui est en train de longer les falaises". Avec 2,50 mètres d’envergure, le vautour fauve est l’un des plus gros rapaces de France.

23 espèces de rapaces

Depuis trente ans, les bénévoles de la Ligue pour la protection des oiseaux collectent les données autour de ces oiseaux fascinants. "Ce sont des espèces méconnues, il y a un gros besoin de pédagogie", affirme Nicolas Duroure, vice-président de la Ligue et auteur du guide Du Rhône au Mézenc, les rapaces d’Ardèche. Un ouvrage scientifique et accessible à tous les publics dans lequel il décrit l’oiseau, ce qu’il mange, où il niche, comment il se comporte, et surtout où il se trouve. Sur les 33 espèces de rapaces répertoriées en France, pas moins de 23 sont présentes en Ardèche.