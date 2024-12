Animaux : l'accueil des orques du Marineland d'Antibes en suspens

Le parc animalier Marineland à Antibes (Alpes-Maritimes) n'aura bientôt plus l'autorisation de conserver des orques en captivité pour ses spectacles. L'avenir des cétacés fait l'objet d'une discussion.

Elles sont les attractions du Marineland d'Antibes (Alpes-Maritimes) : Wikie et Keijo sont deux orques qui assurent encore leur spectacle chaque jour dans leur bassin en attendant d'être fixées sur leur avenir. "Leur place n'est pas dans un parc", estime un homme.

"Un bassin hôpital en pleine mer"

Avec l'adoption de la loi contre la maltraitance animale, la détention et les spectacles de cétacés deviendront interdits dans deux ans. Le parc aquatique est en recherche de solutions pour accueillir ses orques. L'hypothèse d'un accueil dans une structure au Japon a été rejetée par la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher. Plusieurs projets sont à l'étude, notamment celui d'un sanctuaire au Canada, plébiscité par les ONG et associations. "Il suffit maintenant de construire le bassin pour les accueillir, ce serait en pleine mer avec un bassin hôpital", souligne Muriel Arnal, présidente et fondatrice de One Voice.

