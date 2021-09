Angleterre : un rhododendron aux dimensions impressionnantes

Il est difficile de le manquer. Les touristes de passage à Horsham, dans le Sussex (Angleterre), s’arrêtent souvent pour l’admirer : il s’agit d’un rhododendron aux dimensions royales. "Je n’en avais pas entendu parler avant de venir ici, mais maintenant que je le vois, c’est énorme. C’est l’un des plus gros buissons que j’ai jamais vu", affirme l’un d’entre eux. Chaque année, lorsque le printemps arrive, des fleurs de couleur rose apparaissent.

Un rhododendron très ancien

Il a traversé les décennies et est âgé de presque 120 ans. Un scientifique anglais du XIXe siècle avait ramené de l’Himalaya cette variété de rhododendron et ensuite, la nature a fait son effet. "Ça part d’une seule plante. L’arbre a grandi, les branches sont ensuite retombées. Et regardez : en retombant, ces branches se sont enracinées. Elles se sont développées et l’arbre ne cesse de s’étendre", raconte Paul Collins, jardinier en chef au South Lodge Hotel où se trouve le fameux rhododendron. Ce dernier est devenu une fierté pour l’établissement.